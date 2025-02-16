Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Исследователи анализируют перспективы восстановления осетровых в Азовском море

Исследователи анализируют перспективы восстановления осетровых в Азовском море

Ростовские исследователи проанализируют перспективы восстановления осетровых в Азовском море. Эту информацию распространило Росрыболовство.

Недавно ученые обсуждали возможное полное исчезновение этой рыбы, но летом 2024 года популяция увеличилась с нуля до трех тысяч особей. На основе собранных данных исследователи предположили, что вскоре может возобновиться промышленный лов данного вида, который ныне находится под угрозой исчезновения и защищен Красной книгой.

Специалисты обращают внимание на ощутимые изменения в структуре сырьевой базы рыболовства в акватории Азово-Черного моря, что является следствием глобальных климатических изменений.

В рамках своей работы ученым предстоит изучить закономерности, возникающие в связи с изменениями в выборе районов и сроков лова главных объектов рыболовства — хамсы и шпрота. Эти виды составляют более 60% улова в данном регионе.
Фото: Росрыболовство
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.