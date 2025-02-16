Исследователи анализируют перспективы восстановления осетровых в Азовском море

Фото: Росрыболовство

Ростовские исследователи проанализируют перспективы восстановления осетровых в Азовском море. Эту информацию распространило Росрыболовство.Недавно ученые обсуждали возможное полное исчезновение этой рыбы, но летом 2024 года популяция увеличилась с нуля до трех тысяч особей. На основе собранных данных исследователи предположили, что вскоре может возобновиться промышленный лов данного вида, который ныне находится под угрозой исчезновения и защищен Красной книгой.Специалисты обращают внимание на ощутимые изменения в структуре сырьевой базы рыболовства в акватории Азово-Черного моря, что является следствием глобальных климатических изменений.В рамках своей работы ученым предстоит изучить закономерности, возникающие в связи с изменениями в выборе районов и сроков лова главных объектов рыболовства — хамсы и шпрота. Эти виды составляют более 60% улова в данном регионе.