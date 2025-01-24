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Ирина Безрукова думает, что Юре Борисову не дадут «Оскар»

Ирина Безрукова думает, что Юре Борисову не дадут «Оскар»
Актриса Ирина Безрукова прокомментировала кандидатуру Юры Борисова на премию «Оскар». Об этом она рассказала в беседе с журналистами.

Безрукова назвала Борисова одним из лучших актеров современности. Однако премию получать пока рано.

- Невероятно органичный артист, который не берет на себя какой-то имидж. Во всех проектах Борисова кажется, что все вокруг – артисты, а он – обычный, живой человек. На «Золотом глобусе» его выдвинули в номинацию, однако сейчас вряд ли дадут победу, это политический подход. Сейчас не самый удачный момент для победы на «Оскаре», но Юра хорош, - рассказала Безрукова.

Ирина Безрукова родилась в Ростове-на-Дону. Её карьера началась на сцене Ростовского академического театра. Широкую известность актрисе принесли роли в фильмах «Коля», «Есенин», «Графиня де Монсоро» и «Подарок с характером». В 2015 году она вошла в состав Общественной палаты Московской области, где возглавила комиссию по качеству жизни граждан, здравоохранению и социальной политике.
Фото: СоцСети
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