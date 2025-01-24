Ирина Безрукова думает, что Юре Борисову не дадут «Оскар»

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Актриса Ирина Безрукова прокомментировала кандидатуру Юры Борисова на премию «Оскар». Об этом она рассказала в беседе с журналистами.Безрукова назвала Борисова одним из лучших актеров современности. Однако премию получать пока рано.- Невероятно органичный артист, который не берет на себя какой-то имидж. Во всех проектах Борисова кажется, что все вокруг – артисты, а он – обычный, живой человек. На «Золотом глобусе» его выдвинули в номинацию, однако сейчас вряд ли дадут победу, это политический подход. Сейчас не самый удачный момент для победы на «Оскаре», но Юра хорош, - рассказала Безрукова.Ирина Безрукова родилась в Ростове-на-Дону. Её карьера началась на сцене Ростовского академического театра. Широкую известность актрисе принесли роли в фильмах «Коля», «Есенин», «Графиня де Монсоро» и «Подарок с характером». В 2015 году она вошла в состав Общественной палаты Московской области, где возглавила комиссию по качеству жизни граждан, здравоохранению и социальной политике.