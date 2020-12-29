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Имущество разорившегося завода «Донпрессмаш» снова выставлено на торги

Имущество разорившегося завода «Донпрессмаш» снова выставлено на торги
Имущество предприятия «Донпрессмаш» удешевили и продают почти за 27 миллионов.

На торгах представлены два свидетельства о регистрации программного обеспечения. Стоимость каждого - почти 750 тысяч. Кроме того, на продажу выставлены за 25 миллионов некие секреты производства - «ноу-хау». Также на торгах можно приобрести сварочный полуавтомат. Ранее лоты стоили около 30 миллионов, но из-за отсутствия покупателей цену снизили.

Завод «Донпрессмаш» находится в Азове. На предприятии осуществляется производство кузнечно-прессового оборудования. В 2018 году завод признали банкротом после заявления АО «Клевер», которому «Донпрессмаш» задолжал 3,4 миллиона.

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