Имущество азовского завода «Донпрессмаш» продается почти за 30 миллионов

Имущество предприятия «Донпрессмаш» продают за 29,6 миллиона. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.На торгах представлены два свидетельства о регистрации программных обеспечений. Стоимость каждого - 933,3 миллиона. Кроме того, на продажу выставлены за 27,7 миллиона секреты производства - «ноу-хау».Завод «Донпрессмаш» находится в Азове. На предприятии осуществляется производство кузнечно-прессового оборудования. В 2018 году завод признали банкротом после заявления АО «Клевер», которому «Донпрессмаш» задолжал 3,4 миллиона.