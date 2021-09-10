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ХК «Ростов» переиграл на выезде «Ижсталь»

ХК «Ростов» переиграл на выезде «Ижсталь»
После неожиданного выигрыша в Альметьевске «кондоры» победили и в Ижевске. Матч сложился трудно, но «красно-белые» вырвали два очка.

В первые минуты гости были явно лучше – быстрее, точнее и напористее. Их гол в середине периода смотрелся вполне логичным. Юрий Крамаренко отлично отборолся у борта, пробрался на «пятак» и катнул мимо щитков вратаря – 0:1. Далее «сталевары» перехватили инициативу, но ростовчане хорошо оборонялись.

В середине второй части игры «Ижсталь» в большинстве всё-таки сравняла счёт – 1:1, Алексей Баженов. Оставшееся до второго перерыва время прошло в равной борьбе в невысоком темпе. Примерно то же самое было и в третьем периоде, но за полторы минуты до овертайма южане всё-таки вырвали победу. Иван Казаков «подъел» подбор после дальнего щелчка Алексея Прохорова. Итог – трудная победа «Ростова», 2:1.

В остальных играх дня чемпионата ВХЛ «Молот» (Пермь) на своём льду по буллитам переиграл «Академию Михайлова» (Новомосковск) - 1:0, а «Торос» (Нефтекамск) был сильнее ХК «Тамбов» - 4:1. В таблице ХК «Ростов» пока идёт на 12-м месте из 27 команд.

Свой очередной матч подшефные Григория Пантелеева сыграют дома 18 сентября против ХК «Рязань».
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