ХК «Ростов» уступил по буллитам «Металлургу»

Идущий в лидерах турнирной таблицы чемпионата ВХЛ «Металлург» явно не собирался отдавать какие-то очки в Ростове-на-Дону. Но «кондоры» смогли всё-таки навязать грозному оппоненту борьбу и взяли хотя бы одно очко.Гости открыли счёт на второй минуте встречи. Сергей Барбашев после быстрой контратаки точным броском вывел свою команду вперёд – 0:1. Далее игровое преимущество уральцев не было таким уж весомым, но всё-таки было видно. Иногда ростовчане инициативу перехватывали и отрезками даже угрожали воротам гостей.Во второй части матча «южане» соперника по ключевым показателям превосходили, однако в завершение атак чего-то не хватало. Шаткое преимущество гостей дожило до третьего периода. Максим Кицын на 47-й минуте забросил вторую шайбу «Металлурга». С такой вязкой, трудной игрой это было крепкой заявкой на итоговый выигрыш. Однако ХК «Ростов» смог вернуться в игру. Сначала Евгений Орлов ухитрился забить из-за ворот, а за две минуты до сирены Артём Пеньковский добил шайбу в рамку после дальнего броска Вадима Щеголькова – 2:2.В дополнительном периоде обе команды играли осторожно, закрыто и с оглядкой на свою зону. В итоге матч дошёл до серии буллитов, где точнее оказался «Металлург». Решающий штрафной бросок эффектно исполнил Сергей Барбашев.В других играх дня «Горняк» (Учалы) обыграл «Барс» (Казань) на своём льду - 4:3, «Дизель» (Пенза) на выезде разгромил «Южный Урал» (Орск) - 5:0, «Рубин» (Тюмень) оказался сильнее «Молота-Прикамье» (Пермь) - 4:1, а «Югра» (Ханты-Мансийск) одолела дома «Торос» (Нефтекамск) - 4:1.1 февраля ХК «Ростов» примет на своём льду «Сокол» из Красноярска. В общей таблице «регулярки» чемпионата ВХЛ «красно-белые» - на 14-м месте из 26.