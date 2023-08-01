В Батайске на 2,8 миллиона рублей купят жир для заключенных колонии

Фото: Rostov.ru.

В городе Батайске исправительная колония № 15 закупает жир для заключенных. Информация о покупке пищевого продукта размещена на сайте государственных закупок.Режимному учреждению на улице Максима Горького, 356 необходимо 20 тонн жира. Товар должен иметь чистый, без постороннего запаха, вкус, светло-желтый или желтоватый цвет, однородный по всей массе.Привезти продукт нужно в течение 10 дней после подписания контракта. Заказчиком выступает сама исправительная колония № 15. На закупку жира готовы потратить 2,8 миллиона рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 11 августа.