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В Батайске на 2,8 миллиона рублей купят жир для заключенных колонии

В Батайске на 2,8 миллиона рублей купят жир для заключенных колонии
В городе Батайске исправительная колония № 15 закупает жир для заключенных. Информация о покупке пищевого продукта размещена на сайте государственных закупок.

Режимному учреждению на улице Максима Горького, 356 необходимо 20 тонн жира. Товар должен иметь чистый, без постороннего запаха, вкус, светло-желтый или желтоватый цвет, однородный по всей массе.

Привезти продукт нужно в течение 10 дней после подписания контракта. Заказчиком выступает сама исправительная колония № 15. На закупку жира готовы потратить 2,8 миллиона рублей. Деньги выделят из федерального бюджета.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 11 августа.
Фото: Rostov.ru.
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