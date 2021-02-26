Василий Голубев заявил о снятии очередных ограничений на Дону

Губернатор Ростовской области анонсировал снятие очередных ограничений в регионе. Об этом Василий Голубев сообщил во время заседания регионального штаба 2 марта.По словам главы, в регионе стабилизируется обстановка по коронавирусу. В последнее время специалисты регистрируют меньше 300 новых случаев заражения опасным вирусом. Кроме того, хорошую работу делает система «Светофор». Регионы выполняют все предписания Роспотребнадзора и постепенно показывают положительную динамику в развитии эпидситуации региона.В связи с этим Василий Голубев готов к очередному смягчению коронавирусного режима. Оно будет касаться работы медучреждений, службы занятости, проведения различный мероприятий, в том числе спортивных. Решение будет принято в ближайшее время.По словам губернатора Ростовской области, принятие решения по очередному пакету снятия ограничений будет готово в ближайшие дни, а также после 8 марта.