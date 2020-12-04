Губернатор Ростовской области заявил о решительных мерах в случае ухудшения ситуации по коронавирусу

Губернатор Ростовской области заявил об ужесточении ограничительных мер в случае ухудшения эпидситуации в регионе. Об этом шла речь во время заседания оперативного штаба по противодействию коронавируса.По словам Василия Голубева, если люди не будут соблюдать правила для противодействия коронавирусу, властям придется перейти к решительным действиям. Глава региона констатировал, что эпидситуация в области напряженная и с каждым днем становится все сложнее. В связи с этим пришлось ввести некоторые ограничительные меры. Это запрет на проведение новогодних и рождественских ярмарок, работу ледовых катков в ТРЦ. В общественных местах с 22 до 7 часов введен запрет на любые развлекательные мероприятия, а также фейерверки.- Впереди - новогодние и рождественские праздники. Граждане, несмотря на сложную обстановку, планируют поездки в другие регионы, по области. Из-за этого возможно осложнение ситуации, если не будут выполняться санитарные нормы, - подчеркнул губернатор.Глава региона добавил, что в случае ухудшения и так непростой ситуации, донской регион ждут очередные, более жесткие, ограничения.Напомним, что в последние несколько дней Ростовская область бьет все рекорды по количеству новых зараженных и жертв опасного вируса. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 42 785 жителей региона. Из них 1 522 человека не смогли справиться с инфекцией. Коэффициент распространения инфекции также держится на позиции выше единицы. Если ситуация не станет лучше, властям придется принять более жесткие меры, чтобы предотвратить распространение вируса.