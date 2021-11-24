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Губернатор Ростовской области снял еще ряд ограничений по коронавирусу

Губернатор Ростовской области снял еще ряд ограничений по коронавирусу
В Ростовской области сняли ряд ограничений по коронавирусу. Соответствующее постановление 26 ноября подписал глава региона.

Изменения вступят в силу в понедельник - 29 числа. Теперь на Дону расширили перечень медицинских документов для посещения общественных мест. Например, люди с противопоказаниями для вакцинации могут предъявить справку или отрицательный ПЦР-тест.

Эти же документы потребуются для посещения торжественных мероприятий в ЗАГСах. Привитые жители региона смогут использовать QR-код или справку о перенесенном COVID-19. При этом снимут ограничения по числу присутствующих на обрядах. Ранее в ЗАГСах допускалось не более восьми человек на торжестве.

Детям и подросткам до 18 лет разрешат посещать бани, сауны и физкультурно-спортивные мероприятия без предъявления ПЦР-теста. А люди с противопоказаниями к прививке смогут не соблюдать самоизоляцию.

Кроме того, со следующей недели в Ростовской области откроются елочные базары. Однако уточнений о праздничных мероприятиях к Новому году пока не было.
Фото: правительство Ростовской области.
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