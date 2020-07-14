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В Ростовской области снимут ещё ряд ограничений с 20 июля

В Ростовской области снимут ещё ряд ограничений с 20 июля

Новые меры послабления режима ограничений будут действовать на Дону с 20 июля. Об очередном постановлении сообщил губернатор Ростовской области в своём «Инстаграме».

Решение о новых послаблениях подписал Василий Голубев. Согласно документу с 20 июля будет возобновлена работа всех объектов розничной торговли непродовольственными товарами. Также к работе вернутся музеи и выставочные залы. Однако посетители должны будут соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и «масочный» режим. Кроме того, откроются клубы и творческие организации в государственных и муниципальных учреждениях культурно-досугового типа.

С 20 июля вернутся к работе и поисковые экспедиции и поисковые лагеря, но им нельзя будет посещать леса.

Соответствующее решение было принято 17 июля и внесено в постановление губернатора № 272.

Как сообщалось ранее, с 13 июля в Ростовской области открылись кинотеатры, бани, сауны, спа-салоны.

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