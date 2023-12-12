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В Ростовской области из-за ледяного дождя без света сидят более 180 тысяч человек

В Ростовской области из-за ледяного дождя без света сидят более 180 тысяч человек
Из-за ледяного дождя более 180 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества. Об этом глава региона сообщил 12 декабря.

По данным на 21:00, ситуация с массовыми отключениями света усугубилась. За несколько часов электричество отключили еще у 30 тысяч человек (к 17:00 их количество составляло 150 тысяч человек).

Обесточены дома в Ростове, Таганроге, Азове, а также в Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. В Аксае, Ростове и Белокалитвинском районе до сих пор действует режим ЧС.

Аварии устраняют 163 бригады, состоящие из 500 человек и 200 спецмашин. Кроме того, из соседних регионов привлекли еще 20 бригад. Для энергоснабжения котельных и социальных объектов организовано их временное подключение к резервным источникам.
Фото: правительство Ростовской области.
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