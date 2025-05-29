В Ростовской области браконьеры поймали почти полтысячи раков

Фото: соцсети

В Ростовской области поймали двух браконьеров. Об этом сообщили в УТ МВД по СКФО 29 мая.Двое мужчин ловили рыбу на Дону. Когда их схватили полицейские, выяснилось, что мужчины переборщили с уловом. У них нашли 10 раколовок и лодку. Всего они поймали 435 раков и 279 окуней и судаков. Улов и снасти забрали полицейские.Браконьеры нанесли ущерб на сумму более 290 тысяч рублей. На них завели уголовное дело. Им может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет.