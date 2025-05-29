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В Ростовской области браконьеры поймали почти полтысячи раков

В Ростовской области браконьеры поймали почти полтысячи раков
В Ростовской области поймали двух браконьеров. Об этом сообщили в УТ МВД по СКФО 29 мая.

Двое мужчин ловили рыбу на Дону. Когда их схватили полицейские, выяснилось, что мужчины переборщили с уловом. У них нашли 10 раколовок и лодку. Всего они поймали 435 раков и 279 окуней и судаков. Улов и снасти забрали полицейские.

Браконьеры нанесли ущерб на сумму более 290 тысяч рублей. На них завели уголовное дело. Им может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет.
Фото: соцсети
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