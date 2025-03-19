Грибной сезон в Ростовской области под угрозой из-за холодов

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Весенний грибной сезон в Ростовской области может начаться позже из-за резкого похолодания. Об этом рассказал Donday опытный грибник Игорь Юдин.В 2025 году весна наступила по графику, но в марте регион накрыл сильный снегопад. Синоптики обещают снегопад и низкие температуры до утра 20 марта. Однако похолодание может положительно сказаться на будущем урожае.- Для хорошего урожая нужно два условия: дожди и тепло. Важно, чтобы почва была увлажнена, а температура резко поднялась. Тогда грибницы начнут расти, — говорит Игорь.Если эти условия сложатся, донских грибников ждет удачная охота. Но, как и в рыбалке, в один день может быть пусто, а в другой — много грибов.Из-за похолодания поход за весенними грибами придется отложить на несколько дней. Опытные грибники уже готовятся: проверяют корзинки, машины и разведывают грибные места.Самый известный весенний гриб в регионе — сморчок. В Ростовской области растет много его разновидностей. Сморчки вкусные, их можно жарить, мариновать и сушить. Они деликатесные и даже экспортируются.Также в регионе можно найти синеножку, майскую рядовку, вешенку и энтолому. Но с некоторыми видами нужно быть осторожнее: у них есть ядовитые двойники.Грибники с нетерпением ждут первых весенних грибов. Несмотря на снег и похолодание, они планируют отправиться на разведку уже на этих выходных.