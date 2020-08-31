Греция откроет границы для россиян 7 сентября

Греция откроет границы для россиян на две недели – с 7 по 21 сентября. Попасть в страну смогут максимум тысяча граждан РФ, так как Греция готова принять только не более 500 граждан РФ в неделю. Соответствующее постановление опубликовано в официальном вестнике греческого правительства.Попасть на территорию страны можно только самолетом через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. За трое суток до въезда в страну нужно обязательно получить отрицательный тест на коронавирус. Справка с указанием имени, фамилии и номера паспорта должна быть переведена на английский язык.Также россиянам за сутки до прибытия в Грецию нужно будет заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. Кроме того, необходимо предоставить квитанцию бронирования гостиниц или документ с указанием адреса временного места жительства в стране. Нарушителям ограничительных мер грозит до 5 тысяч евро штрафа.Напомним, Греция возобновила международное авиасообщение 1 июля, но Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.