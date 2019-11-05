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Гречка и яйца подорожали за неделю в Ростовской области

Гречка и яйца подорожали за неделю в Ростовской области
Фото: rbk.ru
Территориальный орган Госкомстата Ростовской области опубликовал отчёт об изменении цен на продукты питания за неделю.

Так, согласно размещённой информации, с 28 октября по 5 ноября больше всего в цене выросли гречка и яйца. Крупа подорожала на 3,3%. Цена килограмма в среднем по области составляет 44 руб. 91 коп. При этом разброс цен по городам региона достаточно большой. Если в Миллерово этот продукт можно приобрести за 41 руб. 38 коп., то в Таганроге гречка стоит в среднем 49 руб. 11 коп. за килограмм.

На 1,4% подорожали яйца. На начало ноября их цена зафиксировалась на уровне 57 руб. 65 коп. Самая низкая цена на этот продукт в Миллерово – 56 руб. 22 коп., самая высокая в Таганроге – 59 руб. 89 коп.

За указанный период незначительно подорожали творог, сметана, колбаса и сыры.

В то же время также несущественно снизились цены на овощи и фрукты.

В Ростове самыми дороги остаются молочные продукты, колбаса и овощи.

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