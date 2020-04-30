Гости из других регионов привезли коронавирус в три посёлка Заветинского района

В Заветинском районе Ростовской области наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с пандемией коронавируса. По состоянию на 6 мая на 16 тысяч населения здесь выявлено уже 38 заражённых.По данным Министерства здравоохранения Ростовской области, в районе зафиксировали три очага инфекции: в хуторе Андреев заболели 12 человек, в селе Тюльпаны — 11, в хуторе Фомин — 10. Такое большое количество заболевших зафиксировано, несмотря на то, что в этих небольших населённых пунктах люди проживают изолированно. Дело в том, что COVID-19 сюда привезли люди из других регионов, приехавшие погостить к родственникам. Как оказалось, двое из них уже имели подтверждённый диагноз, ещё один ранее контактировал с заражённым. Как итог — от одного гостя заразилась вся семья.На данный момент в Ростовской области зафиксировано 1 434 случая заражения коронавирусом. Летальных исходов — 12.