Госэкспертиза одобрила проект капремонта здания донского правительства
Государственная экспертиза одобрила проект капитального ремонта Дома Советов. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений.
Согласно открытым источникам, Дом Советов, расположенный по адресу: Социалистическая, 112, построен в 1935 году в стиле конструктивизма по проекту Ильи Голосова.
Сегодня в здании располагаются Законодательное Собрание региона, правительство области, а также различные министерства, включая министерства финансов, экономического развития, имущественного комплекса, промышленности и энергетики, цифровой экономики, а также избирательная комиссия и контрольно-счетная палата. Кроме того, в Доме Советов размещается войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское».