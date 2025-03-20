Госэкспертиза одобрила проект капремонта здания донского правительства

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Государственная экспертиза одобрила проект капитального ремонта Дома Советов. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений.Согласно открытым источникам, Дом Советов, расположенный по адресу: Социалистическая, 112, построен в 1935 году в стиле конструктивизма по проекту Ильи Голосова.Сегодня в здании располагаются Законодательное Собрание региона, правительство области, а также различные министерства, включая министерства финансов, экономического развития, имущественного комплекса, промышленности и энергетики, цифровой экономики, а также избирательная комиссия и контрольно-счетная палата. Кроме того, в Доме Советов размещается войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское».