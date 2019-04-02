Голубей из Украины не пропустили в Ростовскую область



В Ростовской области на границе с Украиной задержали партию голубей. Живой груз не пропустили в Россию на автомобильном пункте пропуска в городе Донецке.

- Специалистами Россельхознадзора было установлено, что голуби в количестве 90 голов перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, - рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.



Как пояснили в ведомстве, решение принято в целях недопущения возникновения и распространения возбудителей заразных и особо опасных болезней.