Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Голубей из Украины не пропустили в Ростовскую область

Голубей из Украины не пропустили в Ростовскую область
В Ростовской области на границе с Украиной задержали партию голубей. Живой груз не пропустили в Россию на автомобильном пункте пропуска в городе Донецке.
- Специалистами Россельхознадзора было установлено, что голуби в количестве 90 голов перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, - рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, решение принято в целях недопущения возникновения и распространения возбудителей заразных и особо опасных болезней.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.