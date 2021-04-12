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Главврач новочеркасской горбольницы №3 ушел с должности

Главврач новочеркасской горбольницы №3 ушел с должности
Главврач городской больницы Новочеркасска №3 уволился с должности по собственному желанию. Андрей Милюков возглавлял больницу 15 лет.

Хирург стал главврачом медучреждения в 2006 году. Общий стаж медика составляет порядка 40 лет, сообщил DonDay Новочеркасск. Кроме того, в 2020 году Меликов был депутатом Городской Думы по 20-му округу и состоял в комиссии по соцполитике, труду и защите прав граждан.

Накануне Роспотребнадзор выявил на территории больницы и в самом медучреждении множество нарушений санэпидемнорм. А прокуратура города Новочеркасск установила различные нарушения трудовых прав работников. В частности, при оплате и охране труда, а также задолженность лечебного учреждения за продукты и лекарства.

Все недочеты, выявленные при проверке, включили в представление главврачу. Однако стало ли это истинной причиной ухода Андрея Милюкова, пока неизвестно.

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