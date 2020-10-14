Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Главврач детской областной больницы Ростова Светлана Пискунова заразилась коронавирусом

Главврач детской областной больницы Ростова Светлана Пискунова заразилась коронавирусом
В донском регионе коронавирусом заболела главный врач областной детской больницы Светлана Пискунова. Об этом сообщил председатель ЗС РО Александр Ищенко в своём фейсбуке.

Светлана Геннадьевна заразилась опасным вирусом в возрасте 54 лет. Женщина работает врачом с 1989 года. Она является кандидатом медицинских наук, награждена почётной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Врач на протяжении десяти лет возглавляла детскую городскую больницу в городе Каменск-Шахтинский. С 2014 года её назначили главным врачом ГБУ РО «Областная детская клиническая больница».

Донской депутат добавил, что нагрузка на медицинскую отрасль, на докторов, бригады «скорых» и участковых врачей сейчас запредельная. По словам Александра Валентиновича, из-за того, что врачи находятся в самой уязвимой зоне риска, эпидситуация в регионе осложняется.

Напомним, в Ростовской области есть невосполнимые потери среди врачей, которые стали жертвами коронавируса. На сегодняшний день в списке памяти значатся 14 имён медицинских работников Дона. В их числе 60-летняя медсестра ЦГБ Донецка Татьяна Снурницина, 59-летний анестезиолог-реаниматолог РОБ Игорь Дударев, 59-летний врач ростовской больницы скорой медицинской помощи Игорь Бец, 58-летняя анестезиолог-реаниматолог РОБ Анна Сибирская, 57-летняя уборщица УГБ Таганрога Галина Рылова, 54-летний врач-реаниматолог больницы РЖД Батайска Иван Широков, 54-летний анестезиолог-реаниматолог шахтинской БСМП Вячеслав Сергиенко, 50-летняя медсестра ЦРБ Константиновска Изабелла Галстян, 34-летний врач-массажист Чжан Цзюньфэн, 33-летняя терапевт из поликлиники МВД Ростова Светлана Елисеева, участковый терапевт поликлиники при ЦРБ в Морозовске Людмила Жохова, 63-летний травматолог-ортопед Олег Рыжков из БСМП Ростова, дерматовенеролог 1 602-го Военно-клинического госпиталя Минобороны РФ 67-летний Алексей Шейко и 81-летний травматолог-ортопед «Госпиталя для ветеранов войн» в Ростове Игорь Антонец.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.