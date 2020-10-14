Главврач детской областной больницы Ростова Светлана Пискунова заразилась коронавирусом

В донском регионе коронавирусом заболела главный врач областной детской больницы Светлана Пискунова. Об этом сообщил председатель ЗС РО Александр Ищенко в своём фейсбуке.Светлана Геннадьевна заразилась опасным вирусом в возрасте 54 лет. Женщина работает врачом с 1989 года. Она является кандидатом медицинских наук, награждена почётной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Врач на протяжении десяти лет возглавляла детскую городскую больницу в городе Каменск-Шахтинский. С 2014 года её назначили главным врачом ГБУ РО «Областная детская клиническая больница».Донской депутат добавил, что нагрузка на медицинскую отрасль, на докторов, бригады «скорых» и участковых врачей сейчас запредельная. По словам Александра Валентиновича, из-за того, что врачи находятся в самой уязвимой зоне риска, эпидситуация в регионе осложняется.Напомним, в Ростовской области есть невосполнимые потери среди врачей, которые стали жертвами коронавируса. На сегодняшний день в списке памяти значатся 14 имён медицинских работников Дона. В их числе 60-летняя медсестра ЦГБ Донецка Татьяна Снурницина, 59-летний анестезиолог-реаниматолог РОБ Игорь Дударев, 59-летний врач ростовской больницы скорой медицинской помощи Игорь Бец, 58-летняя анестезиолог-реаниматолог РОБ Анна Сибирская, 57-летняя уборщица УГБ Таганрога Галина Рылова, 54-летний врач-реаниматолог больницы РЖД Батайска Иван Широков, 54-летний анестезиолог-реаниматолог шахтинской БСМП Вячеслав Сергиенко, 50-летняя медсестра ЦРБ Константиновска Изабелла Галстян, 34-летний врач-массажист Чжан Цзюньфэн, 33-летняя терапевт из поликлиники МВД Ростова Светлана Елисеева, участковый терапевт поликлиники при ЦРБ в Морозовске Людмила Жохова, 63-летний травматолог-ортопед Олег Рыжков из БСМП Ростова, дерматовенеролог 1 602-го Военно-клинического госпиталя Минобороны РФ 67-летний Алексей Шейко и 81-летний травматолог-ортопед «Госпиталя для ветеранов войн» в Ростове Игорь Антонец.