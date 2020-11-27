Глава администрации прокомментировал ситуацию по коронавирусу в Ростове

Сити-менеджер Ростова сделал заявление по поводу распространения коронавируса. Алексей Логвиненко прокомментировал ситуацию по COVID-19 на своей странице Инстаграм 30 ноября.По словам главы администрации, в донской столице продолжают оснащать больницы необходимым высокотехнологичным оборудованием. В настоящее время прирост и распространение опасного вируса стабильны, однако расслабляться в противостоянии ему пока рано.- Чтобы обеспечить горожанам качественную и доступную диагностику, необходимо увеличить количество аппаратов компьютерной томографии, - написал Логвиненко.В больнице №6 КТ уже готов к работе в тестовом режиме, а на покупку аппаратов в 2021 году в поликлинику №16 и горбольницу №7 выделены средства.Несмотря на усиленную борьбу с опасной инфекцией, число зараженных не уменьшается. Ежедневно медики регистрируют несколько сотен дончан с коронавирусом. По количеству смертей от COVID-19 Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе и четвертое - по стране.