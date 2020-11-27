Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

Глава администрации прокомментировал ситуацию по коронавирусу в Ростове

Глава администрации прокомментировал ситуацию по коронавирусу в Ростове
Сити-менеджер Ростова сделал заявление по поводу распространения коронавируса. Алексей Логвиненко прокомментировал ситуацию по COVID-19 на своей странице Инстаграм 30 ноября.

По словам главы администрации, в донской столице продолжают оснащать больницы необходимым высокотехнологичным оборудованием. В настоящее время прирост и распространение опасного вируса стабильны, однако расслабляться в противостоянии ему пока рано.

- Чтобы обеспечить горожанам качественную и доступную диагностику, необходимо увеличить количество аппаратов компьютерной томографии, - написал Логвиненко.

В больнице №6 КТ уже готов к работе в тестовом режиме, а на покупку аппаратов в 2021 году в поликлинику №16 и горбольницу №7 выделены средства.

Несмотря на усиленную борьбу с опасной инфекцией, число зараженных не уменьшается. Ежедневно медики регистрируют несколько сотен дончан с коронавирусом. По количеству смертей от COVID-19 Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе и четвертое - по стране.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.