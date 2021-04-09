Задержанному главе администрации Аксайского района вменяют злоупотребление полномочиями

Задержанному главе администрации Аксайского района вменяют статьи «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».Виталий Борзенко был задержан ранним утром 12 апреля на отдыхе в Кисловодске. Силовики провели у него дома, а также на рабочем месте обыски с проверкой документации. В настоящее время его везут из Ставропольского края в Ростов. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.Напомним, что Виталий Борзенко находится на посту главы администрации Аксайского района 27 лет с ежегодным доходом почти в два миллиона рублей. Так, в 2019 году доход Виталия Борзенко составил 1 миллион 979 тысяч рублей, что на 300 тысяч рублей больше, чем в 2018-м.У него в собственности имеется земельный участок площадью 1 611 квадратных метров, жилой дом на 196 квадратов, гараж с подвальным помещением на 20 квадратов, а также нежилое помещение на 41 квадрат. В пользовании у Борзенко - участок площадью 20 квадратных метров. Машины у главы района по-прежнему нет.