Задержанному главе администрации Аксайского района сутки не могут назначить меру пресечения
Задержанному главе Аксайского района Виталию Борзенко сутки не могут назначить меру пресечения. Чиновник провел ночь в изоляторе временного содержания и ждет, пока следователь направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Согласно статье 91 УПК РФ «Основания задержания подозреваемого» в ИВС арестованный может провести до 48 часов.
Напомним, Виталия Борзенко задержали 12 апреля в санатории Кисловодска. Силовики провели в его доме и в администрации района обыски. Чиновника, а также троих братьев-бизнесменов Бабаевых подозревают по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Организация преступного сообщества или участия в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
На посту главы администрации Аксайского района Борзенко находится уже 27 лет. За эти годы он заработал небывалый авторитет, а также статус «непотопляемого» чиновника. Однако в последнее время жители района жаловались на постоянные проблемы в сфере ЖКХ и дорог.