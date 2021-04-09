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Задержанному главе администрации Аксайского района сутки не могут назначить меру пресечения

Задержанному главе администрации Аксайского района сутки не могут назначить меру пресечения
Задержанному главе Аксайского района Виталию Борзенко сутки не могут назначить меру пресечения. Чиновник провел ночь в изоляторе временного содержания и ждет, пока следователь направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Согласно статье 91 УПК РФ «Основания задержания подозреваемого» в ИВС арестованный может провести до 48 часов.

Напомним, Виталия Борзенко задержали 12 апреля в санатории Кисловодска. Силовики провели в его доме и в администрации района обыски. Чиновника, а также троих братьев-бизнесменов Бабаевых подозревают по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Организация преступного сообщества или участия в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

На посту главы администрации Аксайского района Борзенко находится уже 27 лет. За эти годы он заработал небывалый авторитет, а также статус «непотопляемого» чиновника. Однако в последнее время жители района жаловались на постоянные проблемы в сфере ЖКХ и дорог.

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