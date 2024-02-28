Фото: администрация Мартыновского района

Главой администрации Мартыновского района назначен Олег Дьяконов. Соответствующее решение было принято 27 февраля на внеочередном заседании Собрания депутатов.Олег Дьяконов несколько лет занимал должность первого заместителя главы администрации Мартыновского района. После того как Анатолий Тесленко ушел с поста, он стал исполняющим обязанности главы администрации. Также чиновник работал главой администрации Южненского сельского поселения.Отметим, глава Мартыновского района Анатолий Тесленко стал фигурантом уголовного дела. В слободе Большая Мартыновка 2 мая 2023 года двое школьников пробрались на территорию недостроенной больницы, и часть сооружения рухнула.В результате происшествия 14-летний подросток погиб, а 13-летний мальчик получил травмы. Суд установил, что Тесленко не ограничил доступ граждан к опасному объекту. Чиновник отделался условным сроком, но должность главы ему пришлось оставить.