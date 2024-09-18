Студенты-атомщики посетили Ростовскую АЭС и стали участниками тура по объектам энергетического гиганта Юга России

Фото: Ростовский АЭС

В рамках производственной практики на Ростовской АЭС студенты профильных вузов не только постигают основы профессии, непосредственно работая в цехах и на рабочих местах, но и получают возможность ознакомиться с ключевыми производственными объектами и технологическими процессами в ходе специально организованных обзорных туров по предприятию.- Ростовская АЭС прилагает значительные усилия для подготовки кадров, уделяя особое внимание работе со студентами. После окончания профильного вуза ребята имеют возможность получить работу на крупнейшем энергетическом предприятии региона, достойную зарплату, один из лучших в стране соцпакет, стабильность и карьеру, которую можно спрогнозировать на 40 лет вперед, - сказал заместитель директора Ростовской АЭС Михаил Рябышев.Студенты Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ, Ивановского Государственного энергетического университета имени Ленина (ИГЭУ) и Томского политехнического университета смогли познакомиться с атомным энергетическим гигантом.В сопровождении специалистов АЭС они побывали на центральном и блочном щитах управления энергоблока №4, увидели работу турбинного отделения. Также студенты узнали о барьерах безопасности, политике предприятия в области радиационной и экологической безопасности. Кроме того, они смогли задать интересующие вопросы о карьерных перспективах и мерах поддержки молодых специалистов.Некоторые студенты побывали на Ростовской АЭС не в первый раз. Дмитрий Каплев, студент ИГЭУ им. Ленина по специальности «Атомные станции, эксплуатация и инжиниринг», впервые посетил Волгодонск в прошлом году.- В нашей семье я первый будущий атомщик, папа и дядя работают на ГРЭС. Прохожу практику в турбинном цехе. Такое ознакомительное мероприятие, дающее полное представление о производстве, считаю очень полезным, особенно для новичков. Атомную станцию я представлял значительно меньше, чем она есть на самом деле. Масштабы впечатлили!, - поделился своим мнением Дмитрий Каплев.Евгения Сапрыкина — студентка Ивановского государственного энергетического университета. Она также проходит практику в турбинном цехе.- Город Волгодонск мне понравился. Хотелось бы отметить наличие развитой инфраструктуры, большое количество мест для проведения досуга, благоустроенную среду и открытых, вежливых людей. На атомной станции кураторы стараются показать студентам всю специфику своей, а в будущем и нашей, работы. Я рассматриваю для себя возможность трудоустройства на Ростовскую АЭС, - рассказала о своих впечатлениях девушка.В настоящее время в России реализуется комплекс мер, направленных на поддержку студентов и молодых специалистов, чтобы они могли стать частью профессионального сообщества. Предприятия Росатома, включая Ростовскую АЭС, создают условия для развития конструктивного диалога между практиками и действующими экспертами с талантливыми учащимися. Это позволяет закреплять наиболее эффективные идеи и разработки. Практики целевого привлечения молодых специалистов на стажировки, наставничество и вовлечение практикующих специалистов в образовательный процесс, доказали свою эффективность.Ростовская АЭС — это филиал АО «Концерн Росэнергоатом», который, в свою очередь, входит в состав крупнейшего дивизиона Госкорпорации «Росатом» — «Электроэнергетический». Предприятие находится на берегу Цимлянского водохранилища, всего в 13,5 км от города Волгодонска. На Ростовской АЭС функционируют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. Каждый из них способен вырабатывать около 25 миллионов кВтч электроэнергии в сутки.В Ростовской области более 70% электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. В составе Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга этот показатель составляет около 30%. ОЭС Юга России включает в себя региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, которые охватывают территории девяти республик, а также Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.