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Глава Мартыновского района покинул пост после скандального уголовного дела

Глава Мартыновского района покинул пост после скандального уголовного дела
Глава администрации Мартыновского района Анатолий Тесленко покинул свой пост после скандального уголовного дела, в котором оказался замешан.

В начале мая в Большой Мартыновке двух подростков придавило плитой части здания недостроенной больницы. Один из несовершеннолетних погиб. Анатолия Тесленко признали виновным в халатности за то, что он не обеспечил ограничение доступа к опасному объекту, что привело к трагедии. Суд назначил условное наказание.

С 17 ноября исполняющим обязанности главы администрации Мартыновского района назначен Олег Дьяконов. Ранее он занимал должность первого заместителя Анатолия Тесленко.
администрация Мартыновского района.
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