Глава Мартыновского района покинул пост после скандального уголовного дела

администрация Мартыновского района.

Глава администрации Мартыновского района Анатолий Тесленко покинул свой пост после скандального уголовного дела, в котором оказался замешан.В начале мая в Большой Мартыновке двух подростков придавило плитой части здания недостроенной больницы. Один из несовершеннолетних погиб. Анатолия Тесленко признали виновным в халатности за то, что он не обеспечил ограничение доступа к опасному объекту, что привело к трагедии. Суд назначил условное наказание.С 17 ноября исполняющим обязанности главы администрации Мартыновского района назначен Олег Дьяконов. Ранее он занимал должность первого заместителя Анатолия Тесленко.