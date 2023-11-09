Глава Мартыновского района получил условный срок за смерть школьника

Фото: администрация Мартыновского района

Суд в Ростовской области вынес приговор главе администрации Мартыновского района. Анатолия Тесленко признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.Трагедия произошла 2 мая 2023 года в слободе Большая Мартыновка. В тот день два школьника решили прогуляться по улице Ковалева. Два друга оказались на территории недостроенного здания больницы. Внезапно часть сооружения рухнула. Бетонная плита упала на подростков. Мальчик 14 лет скончался под тяжелой конструкцией. Его 13-летний приятель получил различные травмы и был доставлен в больницу.Заброшенное медучреждение собирались восстанавливать в 2020 году. На сайте госзакупок разместили тендер на разработку проектной документации стоимостью 31,9 миллиона рублей. Через месяц подрядчика перестали искать из-за нехватки средств.После трагедии правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Подозреваемым стал глава администрации Мартыновского района Анатолий Тесленко. Мужчина руководил муниципалитетом с 2015 года. Следователи сделали вывод, что чиновник не принял меры для ограничения доступа граждан к заброшенному зданию.За совершенное преступление суд приговорил Тесленко к двум годам лишения свободы условно. Его, в том числе, лишили права занимать некоторые должности на этот же срок.Прокуратура Ростовской области сообщила, что приговор вступил в законную силу.