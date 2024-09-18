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В Ростове задержан высокопоставленный сотрудник СКЖД

В Ростове задержан высокопоставленный сотрудник СКЖД
В Ростове был задержан начальник Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству РЖД. Эту информацию сообщил DonDay со ссылкой на источник.

В отношении Андрея Касимова возбуждено уголовное дело, однако подробности пока не известны.

Напомним, что в 2023 году в отношении шести высокопоставленных сотрудников Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По данным следствия, подозреваемые совершили хищение бюджетных средств, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках первого этапа реконструкции Крымского узла СКЖД. Утверждается, что сотрудники компании предоставили фиктивные акты о стоимости работ и затрат.

Не сообщается, какую именно сумму подозреваемые могли присвоить. На реализацию проекта было выделено 1,6 миллиарда рублей.
Фото: Ростов ру
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