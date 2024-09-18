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В Ростовской области автомобилист с пистолетом напугал горожан

В Ростовской области автомобилист с пистолетом напугал горожан
В Таганроге Ростовской области автомобилист с пистолетом напугал горожан. Местные жители поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях 17 сентября.

Как утверждают очевидцы, водитель автомобиля «Лада Приора» нарушил несколько правил дорожного движения. Кроме того, из окна машины было видно, как он размахивает предметом, который был похож на пистолет.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что правоохранители устанавливают личность мужчины.
Фото: соцсети
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