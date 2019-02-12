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Главные архитекторы Ростова и Мартыновского района заключены под стражу

Главные архитекторы Ростова и Мартыновского района заключены под стражу
Роман Илюгин и Александр Корчига

В Ростовской области продолжается расследование «дела архитекторов». Главный архитектор Ростова Роман Илюгин и его коллега архитектор администрации Мартыновского района Александр Корчига обвиняются в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году Александр Корчига незаконно выдал предпринимателю разрешение на строительство 16-квартирного жилого дома. При этом чиновник знал, что земельный участок не подключён к сетям инженерно-технического обеспечения. Впоследствии администрация района заключила с застройщиком муниципальные контракты на участие в долевом строительстве для обеспечения жильем детей-сирот. До сих пор из-за отсутствия коммуникаций дом не достроен.

Роман Илюгин в 2014-2015 годах, занимая должность архитектора Ворошиловского района, незаконно выдал разрешение на строительство двух жилых домов, один из которых эксплуатировался как здание общественного назначения. К строительству второго привлекались средства дольщиков. В результате деньги людей были похищены, а дома суд признал не соответствующими нормам строительства.
- По ходатайствам следователей в отношении Илюгина и Корчиги судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Напомним, ранее под стражу был заключён главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский. Он также обвиняется в превышении должностных полномочий.

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