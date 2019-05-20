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Главный архитектор Ростова останется в СИЗО ещё на месяц

Главный архитектор Ростова останется в СИЗО ещё на месяц
Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин останется под стражей ещё на месяц. Об этом 22 мая сообщили в Ростовском областном суде.

Илюгин будет сидеть в СИЗО минимум до 23 июня. Он ходатайствовал об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста или освобождения под залог. Однако ему было отказано.

Напомним, мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий. В 2014-2015 годах он занимал должность архитектора Ворошиловского района. В указанный период он незаконно выдал разрешение на строительство двух жилых домов. Один из них использовали как здание общественного назначения. Для строительства второго потратили деньги дольщиков. В итоге средства оказались похищены, а по решению суда дом признан не соответствующим нормам строительства. По ходатайству следователей 12 февраля Романа Илюгина задержали и заключили под стражу.

Вместе с ним в СИЗО отправились главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский и главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига. Они также обвиняются в превышении должностных полномочий. В общей сложности из-за их махинаций пострадали 60 человек.

В изоляторе здоровье Полянского стало ухудшаться, и 18 марта его отправили под домашний арест.

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