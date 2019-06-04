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Лишивший жилья детей-сирот архитектор Мартыновского района отделался штрафом

Лишивший жилья детей-сирот архитектор Мартыновского района отделался штрафом

Мартыновский районный суд вынес решение в отношении главного архитектора района Александра Корчиги. Приговор оказался на удивление мягким.

Александр Корчига обвинялся в превышении должностных полномочий. Главный архитектор в 2016 году выдал разрешение на строительство в слободе Большая Мартыновка 16-ти квартирного жилого дома. При этом к земельному участку, где планировалась застройка, не были подведены электрические сети. Чиновник знал об этом. По этой причине строительство жилья, которое предназначалось для детей-сирот, до сих пор не завершено.

За это нарушение Александр Корчига приговорен к штрафу в размере 50 тысяч рублей.
- Решение суда будет обжаловано прокуратурой Мартыновского района в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

Напомним, что Александр Корчига был взят под арест. До суда он находился в СИЗО. Кроме того, были задержаны главный архитектор Ростова Роман Илюгин и главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский.

Роман Илюгин обвиняется в незаконной выдаче разрешений на строительство двух домов. Алексей Полянский также подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, действия архитекторов привели к тому, что десятки участников долевого строительства остались без жилья.

В настоящее время Роман Илюгин находится в СИЗО. Алексей Полянский помещен под домашний арест.

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