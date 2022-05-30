Главным архитектором Ростова-на-Дону стал Юрий Берестов

Фото: rostov-gorod.ru

В Ростове-на-Дону новым замдиректора департамента архитектуры и градостроительства города – главным архитектором назначили 63-летнего Юрия Берестова. К исполнению своих обязанностей в новой должности он приступил 31 мая. Об этом сообщили в городской администрации.Юрий Берестов родился и вырос в Батайске. Он - выпускник Ростовского инженерно-строительного института. Юрий освоил специальность «Архитектура».С 2000 по 2012 годы работал в администрации Советского района Ростова архитектором. Затем его перевели в городской департамент архитектуры и градостроительства, где он проработал в должности замдиректора (по вопросам градорегулирования) три года. С 2016 по 2018 годы находился на должностях муниципальной службы в администрации города Таганрога.К исполнению своих обязанностей в новой должности Юрий Берестов приступил с 31 мая. Он будет отвечать за архитектуру и дизайн городской среды, инженерное и транспортное обеспечение территорий, а также за документацию по планировке территорий.