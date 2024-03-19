Фото: Соцсети ФК "Ростов"

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин удивил своей отличной физической формой. Об этом 18 марта Sport24 рассказал футболист Андрей Мостовой.По словам самого Андрея Мостового, Валерий Карпин в свои 55 лет обладает отличной выносливостью и атлетизмом.К такому выводу спортсмен пришел, сыграв целый день в падел-теннис со своим главным тренером.- Я оцениваю Карпина на четыре с плюсом. В его возрасте выдержать такую нагрузку непросто, - комментирует Андрей Мостовой.Валерий Карпин уже седьмой год является главным тренером ростовской команды. Он также главный тренер сборной России. Его контракт рассчитан до августа 2024 года. О продлении на данный момент речи не идет.