Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин удивил своей отличной физической формой
Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин удивил своей отличной физической формой. Об этом 18 марта Sport24 рассказал футболист Андрей Мостовой.
По словам самого Андрея Мостового, Валерий Карпин в свои 55 лет обладает отличной выносливостью и атлетизмом.
К такому выводу спортсмен пришел, сыграв целый день в падел-теннис со своим главным тренером.
- Я оцениваю Карпина на четыре с плюсом. В его возрасте выдержать такую нагрузку непросто, - комментирует Андрей Мостовой.
Валерий Карпин уже седьмой год является главным тренером ростовской команды. Он также главный тренер сборной России. Его контракт рассчитан до августа 2024 года. О продлении на данный момент речи не идет.