В Ростовской области не продлят зимние каникулы

Зимние каникулы в Ростовской области не станут продлевать. Об этом 29 декабря заявил главный санврач региона Евгений Ковалев в ходе заседания оперштаба.- На сегодняшний день я не вижу никаких оснований продлевать каникулы, так как ситуация того не требует, - объяснил Ковалев. - Если уровень заболеваемости будет нарастать, я выступлю с такой инициативой.Роспотребнадзор вместе с Минобразования договорились следить за здоровьем учащихся во время новогодних каникул. На дистанционном обучении из-за COVID-19 находятся уже 77 классов в 49 областных школах. По мнению главного санврача, в имеющихся условиях наиболее эффективна именно такая мера реагирования, а не полная остановка образовательного процесса.