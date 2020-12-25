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В Ростовской области не продлят зимние каникулы

В Ростовской области не продлят зимние каникулы
Зимние каникулы в Ростовской области не станут продлевать. Об этом 29 декабря заявил главный санврач региона Евгений Ковалев в ходе заседания оперштаба.

- На сегодняшний день я не вижу никаких оснований продлевать каникулы, так как ситуация того не требует, - объяснил Ковалев. - Если уровень заболеваемости будет нарастать, я выступлю с такой инициативой.

Роспотребнадзор вместе с Минобразования договорились следить за здоровьем учащихся во время новогодних каникул. На дистанционном обучении из-за COVID-19 находятся уже 77 классов в 49 областных школах. По мнению главного санврача, в имеющихся условиях наиболее эффективна именно такая мера реагирования, а не полная остановка образовательного процесса.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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