Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В школах Ростовской области не продлят каникулы из-за коронавируса

В школах Ростовской области не продлят каникулы из-за коронавируса
Ростовским школьникам не продлят каникулы из-за коронавируса. Об этом 29 сентября сообщило донское правительство.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, правительство увеличило школьникам осенние каникулы до двух недель.

Однако в Ростовской области, несмотря на рост заболеваний коронавирусом и период острых респираторных заболеваний, подобные меры пока не собираются принимать.

- В настоящее время от Управления Роспотребнадзора по Ростовской области не поступали рекомендации о продлении осенних каникул, - уточнили в ведомстве. - У каждой школы свой календарный график, и их руководство самостоятельно распределяет количество годовых дней каникул.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.