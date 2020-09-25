В школах Ростовской области не продлят каникулы из-за коронавируса

Ростовским школьникам не продлят каникулы из-за коронавируса. Об этом 29 сентября сообщило донское правительство.В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, правительство увеличило школьникам осенние каникулы до двух недель.Однако в Ростовской области, несмотря на рост заболеваний коронавирусом и период острых респираторных заболеваний, подобные меры пока не собираются принимать.- В настоящее время от Управления Роспотребнадзора по Ростовской области не поступали рекомендации о продлении осенних каникул, - уточнили в ведомстве. - У каждой школы свой календарный график, и их руководство самостоятельно распределяет количество годовых дней каникул.