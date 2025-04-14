Глава ЖД района Ростова объяснил спил аварийных деревьев на улице Кулагина

Фото: DonDay

Глава Железнодорожного района Ростова объяснил вырубку аварийных деревьев рядом с домом № 1 на улице Кулагина. По словам Андрея Косенко, работы были произведены в рамках будущего благоустройства.Спилить старые тополя попросили местные жители. Поводом для этого стали падающие ветки на тротуар и дорогу. Аварийные деревья создавали угрозу для пешеходов и водителей.Власти отреагировали на просьбы горожан и вызвали дендрологов. Специалисты зафиксировали, что некоторые деревья нуждаются в обрезке, другие сгнили уже до ствола, а корневая система подлежащих спилу деревьев подрывала тротуарную плитку.По информации издания DonDay, на месте аварийных деревьев планируют высадить кустарники, а саму зеленую зону продлят до проспекта Стачки. Работы планируют начать в ближайшее время.