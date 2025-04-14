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Глава ЖД района Ростова объяснил спил аварийных деревьев на улице Кулагина

Глава ЖД района Ростова объяснил спил аварийных деревьев на улице Кулагина
Глава Железнодорожного района Ростова объяснил вырубку аварийных деревьев рядом с домом № 1 на улице Кулагина. По словам Андрея Косенко, работы были произведены в рамках будущего благоустройства.

Спилить старые тополя попросили местные жители. Поводом для этого стали падающие ветки на тротуар и дорогу. Аварийные деревья создавали угрозу для пешеходов и водителей.

Власти отреагировали на просьбы горожан и вызвали дендрологов. Специалисты зафиксировали, что некоторые деревья нуждаются в обрезке, другие сгнили уже до ствола, а корневая система подлежащих спилу деревьев подрывала тротуарную плитку.

По информации издания DonDay, на месте аварийных деревьев планируют высадить кустарники, а саму зеленую зону продлят до проспекта Стачки. Работы планируют начать в ближайшее время.
Фото: DonDay
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