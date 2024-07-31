В Ростове на Закруткина аварийные ветки деревьев наклонились над тротуаром

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону аварийные ветки дерева наклонились над тротуаром. Снимки с места горожане опубликовали на сайте Благоустройства.Как сообщили жильцы дома № 40/21, ветхое растение в любой момент может упасть. На снимках видно, что ветви наклонились над тротуаром. Ежедневно на участке проходят сотни людей.- Прошу принять меры по частичному спилу сухих веток и аварийных частей, - сказано в жалобе.Кроме того, часть веток уже лежит прямо на тротуаре. Чтобы пешеходы не получили травмы на участке, жители просят спилить аварийные ветви.