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Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с массовым отравлением детей в Волгодонске

Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с массовым отравлением детей в Волгодонске

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении детей в Волгодонске. Происшествие случилось 9 августа в центре загородного отдыха «Донская волна».

Там проходили тренировочные сборы юных рапиристов. С начала августа на территорию базы отдыха прибыли 119 спортсменов и восемь тренеров. В злополучный день после обеда у 31 ребенка начались симптомы отравления: тошнота и диарея. В результате у восьмерых из них нашли острую кишечную инфекцию. Тогда же в прокуратуре завели уголовное дело по факту случившегося.

Как позже выяснилось, виноваты в ситуации оказались сотрудники пищеблока. По данным эпидемиологической экспертизы, они нарушили правила санитарного законодательства. Более того, некоторые из них и сами были носителями найденного у детей заболевания.

Сотрудников пищеблока подозревают по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Если их вину докажут, предполагаемым преступникам грозит до двух лет лишения свободы. Пищеблок был закрыт на полтора месяца.

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