В Шахтах 63 ребенка отравились в столовой детсада

В городе Шахты 63 воспитанника детского сада № 70 отравились в столовой. Самочувствие дошкольников в возрасте от 1,5 до 7 лет ухудшилось после обеда 21 апреля.Как установила прокуратура Ростовской области, дети сходили на обед в дошкольном учреждении. Вскоре состояние здоровья 63 детей резко ухудшилось. Одних стало тошнить, началась рвота, у других появилась диарея. Воспитатели вызвали медиков. Оказалось, что дети отравились.- Воспитанникам образовательного учреждения предоставлены услуги по организации питания, не отвечающие требованиям безопасности здоровья, - прокомментировали в надзорном ведомстве.После этого инцидента садик сразу же закрыли. Специалисты обследовали пищеблоки и взяли пробы воды для экспертиз.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».Организации грозит штраф до 500 тысяч рублей, а ответственному лицу - до шести лет тюрьмы.