Глава СК РФ взял на контроль дорожный инцидент с депутатом Госдумы от Ростовской области Виталием Кушнаревым

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об инциденте с депутатом Госдумы от Ростовской области Виталием Кушнаревым. Депутат донского парламента попросил проверить ЧП, случившееся в ночь на 23 октября.Ряд СМИ опубликовали информацию о ДТП, в котором бывший сити-менеджер якобы сбил пожилую женщину. Сам депутат рассказал позже свою версию произошедшего. По словам Кушнарева, он ехал вместе с семьей по двору жилого дома. Рядом шла 84-летняя женщина. Буквально в нескольких метрах от машины она упала. Виталий Кушнарев остановил свой автомобиль, вышел из него, помог подняться бабушке, отвез в больницу и помог с лечением.И депутат, и сама пострадавшая опровергли информацию о ДТП. Однако парламентарий заявил, что намерен и дальше оказывать пенсионерке необходимую помощь.Чтобы развеять все сомнения, глава СК РФ взял этот инцидент на личный контроль и поручил руководителю СУ СКР по Ростовской области доложить о результатах проверки.