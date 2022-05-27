Глава МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов за год заработал 2,7 млн рублей

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Глава ГУ МЧС по Ростовской области отчитался о своих доходах за 2021 год. В прошлом году Сергей Филиппов заработал почти 2,7 миллиона рублей.В собственности у главы донского МЧС нет ничего. У него в пользовании - лишь две квартиры, одна из которых на 136 квадратных метров, а вторая - на 86 квадратов. Квартира большей площади у него в фактическом пользовании, а вторую Филиппов снимает. Ездит руководитель министерства на «Тойоте Хайлендер». Огромный внедорожник японской компании стоит почти как годовая зарплата начальника донского ГУ МЧС.Жены и несовершеннолетних детей у Сергея Филиппова нет.Сергей Филиппов пришел на должность главы МЧС по Ростовской области в ноябре 2020 года. До этого он в течение полугода занимал должность ВрИО начальника ГУ МЧС по Ростовской области, откуда пришел с поста руководителя ГУ МЧС по Рязанской области. Главой рязанского МЧС Филиппов был с 2014 года.