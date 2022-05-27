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Глава МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов за год заработал 2,7 млн рублей

Глава МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов за год заработал 2,7 млн рублей
Глава ГУ МЧС по Ростовской области отчитался о своих доходах за 2021 год. В прошлом году Сергей Филиппов заработал почти 2,7 миллиона рублей.

В собственности у главы донского МЧС нет ничего. У него в пользовании - лишь две квартиры, одна из которых на 136 квадратных метров, а вторая - на 86 квадратов. Квартира большей площади у него в фактическом пользовании, а вторую Филиппов снимает. Ездит руководитель министерства на «Тойоте Хайлендер». Огромный внедорожник японской компании стоит почти как годовая зарплата начальника донского ГУ МЧС.

Жены и несовершеннолетних детей у Сергея Филиппова нет.

Сергей Филиппов пришел на должность главы МЧС по Ростовской области в ноябре 2020 года. До этого он в течение полугода занимал должность ВрИО начальника ГУ МЧС по Ростовской области, откуда пришел с поста руководителя ГУ МЧС по Рязанской области. Главой рязанского МЧС Филиппов был с 2014 года.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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