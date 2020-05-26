Глава Каменского района Ростовской области за год заработал почти 2,4 млн рублей

Глава Каменского района Ростовской области опубликовал декларацию о доходах. За 2019 год Владимир Шевченко заработал 2 373 366 рублей.В собственности у чиновника — земельный участок площадью 1 300 квадратных метров, дача и автомобиль «Форд Куга». В пользовании находится квартира площадью 42,5 квадратных метра.Его супруга за год получила 292 тысячи рублей. У женщины в индивидуальной собственности — две квартиры на 42,5 и 58 «квадратов». Также чета Шевченко имеет в общей собственности квартиру площадью почти 61 квадратный метр.Первый заместитель главы района Сергей Сухарев заработал почти в два раза меньше начальника — 1 212 830 рублей. Чиновник владеет земельным участком на 930 «квадратов», жилым домом, двумя магазинами и автомобилями «Ауди А4» и «Тойота Рав-4».