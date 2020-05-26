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Глава Каменского района Ростовской области за год заработал почти 2,4 млн рублей

Глава Каменского района Ростовской области за год заработал почти 2,4 млн рублей
Глава Каменского района Ростовской области опубликовал декларацию о доходах. За 2019 год Владимир Шевченко заработал 2 373 366 рублей.

В собственности у чиновника — земельный участок площадью 1 300 квадратных метров, дача и автомобиль «Форд Куга». В пользовании находится квартира площадью 42,5 квадратных метра.

Его супруга за год получила 292 тысячи рублей. У женщины в индивидуальной собственности — две квартиры на 42,5 и 58 «квадратов». Также чета Шевченко имеет в общей собственности квартиру площадью почти 61 квадратный метр.

Первый заместитель главы района Сергей Сухарев заработал почти в два раза меньше начальника — 1 212 830 рублей. Чиновник владеет земельным участком на 930 «квадратов», жилым домом, двумя магазинами и автомобилями «Ауди А4» и «Тойота Рав-4».

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