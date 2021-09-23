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Глава администрации Железнодорожного района Ростова назвал причину взрыва в пятиэтажке

Глава администрации Железнодорожного района Ростова назвал причину взрыва в пятиэтажке
Глава Железнодорожного района Ростова Андрей Косенко назвал причину, по которой в пятиэтажке произошел взрыв. Утечка газа стала причиной ЧП в доме № 3/1 по улице Магнитогорской.

Напомним, утром 25 сентября жители дома услышали хлопок. Оказалось, что у 62-летнего владельца квартиры на пятом этаже взорвалась газовая колонка. Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.

Глава Железнодорожного района города сообщил, что в расселении жильцы не нуждаются. На время, пока в квартирах, где вылетели стекла, не сделают ремонт, окна заклеют пленкой. Кроме того, уберут территорию возле дома.
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