Глава администрации Железнодорожного района Ростова назвал причину взрыва в пятиэтажке

Глава Железнодорожного района Ростова Андрей Косенко назвал причину, по которой в пятиэтажке произошел взрыв. Утечка газа стала причиной ЧП в доме № 3/1 по улице Магнитогорской.Напомним, утром 25 сентября жители дома услышали хлопок. Оказалось, что у 62-летнего владельца квартиры на пятом этаже взорвалась газовая колонка. Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.Глава Железнодорожного района города сообщил, что в расселении жильцы не нуждаются. На время, пока в квартирах, где вылетели стекла, не сделают ремонт, окна заклеют пленкой. Кроме того, уберут территорию возле дома.