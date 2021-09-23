Из пятиэтажки на Магнитогорской в Ростове эвакуировали более 20 человек

Более 20 человек эвакуировали из дома на Магнитогорской, где произошел взрыв. Происшествие случилось около 9 часов утра 25 сентября.В доме № 3/1 прогремел взрыв. В одной из квартир на пятом этаже у жильца взорвалась газовая колонка. На место прибыли пожарные. 80-летнего пострадавшего владельца квартиры эвакуировали. Также из дома вышли еще 23 человека.Между квартирами повреждена перегородка, однако угрозы обрушения нет. Сейчас на месте находятся представители администрации района, спасатели и «скорая». Подробности уточняются.