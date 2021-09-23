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В доме на Магнитогорской в Ростове прогремел взрыв

В доме на Магнитогорской в Ростове прогремел взрыв
В пятиэтажном доме на Магнитогорской в Ростове прогремел взрыв. Трагедия произошла утром 25 сентября.

Как рассказали Rostov.ru очевидцы, около 9 часов утра в доме № 3/1 услышали хлопок. В некоторых квартирах вылетели стекла в окнах, а в доме жутко запахло газом. Люди стали выходить из дома и поняли, что произошел взрыв.

Предположительно, взорвалась газовая колонка у мужчины, живущего во втором подъезде на пятом этаже. На месте - «скорая» и пожарные. Подробности ЧП уточняются. От официальных ведомств пока нет комментариев.
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