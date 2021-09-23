В доме на Магнитогорской в Ростове прогремел взрыв

В пятиэтажном доме на Магнитогорской в Ростове прогремел взрыв. Трагедия произошла утром 25 сентября.Как рассказали Rostov.ru очевидцы, около 9 часов утра в доме № 3/1 услышали хлопок. В некоторых квартирах вылетели стекла в окнах, а в доме жутко запахло газом. Люди стали выходить из дома и поняли, что произошел взрыв.Предположительно, взорвалась газовая колонка у мужчины, живущего во втором подъезде на пятом этаже. На месте - «скорая» и пожарные. Подробности ЧП уточняются. От официальных ведомств пока нет комментариев.