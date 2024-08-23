Глава администрации Пролетарска выступил с заявлением после пожара

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В Пролетарске глава администрации выступил с заявлением после крупного пожара. Отметим, что пламя на нефтебазе полыхает уже шестые сутки. Спасатели работают на месте ЧП круглосуточно. По состоянию на 23 августа официальных данных о локализации не поступало.Глава Пролетарска Максим Толпинский прокомментировал ситуацию в местном СМИ «Наша Неделя. Пролетарск».— Ситуация на самом деле стабильная в городе. Ежедневно, дважды в день, делаются замеры Роспотребнадзором. Предельно допустимых концентраций веществ для человека не выявляется. Посему меры реагирования в плане какой-то эвакуации на сегодня не принимаются, — заверил жителей глава администрации.Пожар на нефтебазе произошел после атаки беспилотников ночью 18 августа. В результате ЧП загорелись резервуары с топливом, которые не могут потушить почти неделю. Дымом окутан весь город. Ветер разносит тяжелый смог за сотни километров: дымку видели жители Шахт. Удивительно, что в районе еще не обнаружили опасных веществ и не объявили режим ЧС.