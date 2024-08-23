Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Глава администрации Пролетарска выступил с заявлением после пожара

Глава администрации Пролетарска выступил с заявлением после пожара
В Пролетарске глава администрации выступил с заявлением после крупного пожара. Отметим, что пламя на нефтебазе полыхает уже шестые сутки. Спасатели работают на месте ЧП круглосуточно. По состоянию на 23 августа официальных данных о локализации не поступало.

Глава Пролетарска Максим Толпинский прокомментировал ситуацию в местном СМИ «Наша Неделя. Пролетарск».

— Ситуация на самом деле стабильная в городе. Ежедневно, дважды в день, делаются замеры Роспотребнадзором. Предельно допустимых концентраций веществ для человека не выявляется. Посему меры реагирования в плане какой-то эвакуации на сегодня не принимаются, — заверил жителей глава администрации.

Пожар на нефтебазе произошел после атаки беспилотников ночью 18 августа. В результате ЧП загорелись резервуары с топливом, которые не могут потушить почти неделю. Дымом окутан весь город. Ветер разносит тяжелый смог за сотни километров: дымку видели жители Шахт. Удивительно, что в районе еще не обнаружили опасных веществ и не объявили режим ЧС.
Фото: DonDay.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.