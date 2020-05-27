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Главу администрации Азова отпустили под домашний арест

Главу администрации Азова отпустили под домашний арест
Суд пересмотрел меру пресечения задержанному главе администрации города Азова. Заседание состоялось утром 29 мая в Ростовской областном суде.

Владимира Ращупкина отпустили под домашний арест. Ранее ему в Ленинском районном суде Ростова избрали меру в виде заключения под стражу. Чиновника задержали 19 мая в его кабинете по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, он подписал документы о передаче физическому лицу земельного участка. Территорию стали незаконно застраивать и распродавать. Помимо этого, из-за указанной деятельности здесь вырубили множество деревьев.

Жители Азова были возмущены слишком жесткой мерой пресечения в виде помещения в СИЗО. В центре города они провели митинг в поддержку главы. Как сообщает портал DonDay.ru, в городе собрали порядка 3 700 подписей местных жителей, которые требовали отпустить главу из-под стражи.

Сам Ращупкин ходатайствовал о смягчении меры пресечения. Во время слушания 29 мая Ростовский суд удовлетворил его прошение. Теперь он проведёт ближайшее время под домашним арестом.

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