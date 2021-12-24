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ГК «ЮгСтройИнвест» сдала 4,5 миллиона квадратных метров жилья

ГК «ЮгСтройИнвест» сдала 4,5 миллиона квадратных метров жилья

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» прошла очередной знаковый рубеж - в эксплуатацию сдано 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Эта цифра стала отметкой, которую компания достигла за 18 лет. Уютные микрорайоны ГК построила на Юге России - в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Юбилейный квадратный метр пришелся на новый дом в экорайоне «Вересаево» Ростова-на-Дону.

- 2021 год стал для группы компаний «ЮгСтройИнвест» очень результативным. Мы сдали 28 домов и ввели в эксплуатацию более полумиллиона квадратных метров жилья. За этими цифрами стоит труд большой команды, - рассказал директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.

От лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и многотысячного коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест» он поблагодарил дольщиков за доверие и поздравил всех с наступающим Новым годом.


Ключи от квартир в новом литере 9/2 экорайона «Вересаево» получили 498 семей. Они получили комфортное жилье и благоустроенный двор. Мини-футбольное поле, светящиеся качели и детские площадки - все это создает атмосферу уюта. Кроме того, двор украсили стильные арки над дорожками, композиция из фонарей и необычные фигурные скамьи.


В новом доме жильцы сходу оценили дизайнерские холлы. А в квартирах все готово к скорейшему заселению: чистовая отделка и индивидуальное отопление позволяет сэкономить время и деньги на ремонт.

В «Вересаево» вся социальная инфраструктура расположена буквально в минутах ходьбы. Уже работает детский сад на 300 мест с ясельными группами. А открытый школьный комплекс на 1 434 места стал самым большим в Ростовской области.


За свою многолетнюю историю «ЮгСтройИнвест» построил 20 социальных объектов: пять школ и 15 детских садов. Кроме того, отстроено 219 домов и сдано в эксплуатацию более 4,5 миллиона квадратных метров жилья. В этом году компания пятый раз получила золотой знак «Надежный застройщик России». А экорайон «Вересаево» был отмечен премией Urban Awards 2021 в номинации «Самый экологичный район Ростова-на-Дону».
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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